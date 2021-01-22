Україні вдалося вгамувати хвилю коронавірусу, — Степанов

За словами глави МОЗ, карантин вихідного дня і жорсткі обмеження в січні дали результат.

Міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов повідомив, що внаслідок комплексу карантинних дій Україні вдалося вгамувати хвилю коронавірусу. Про це він розповів на брифінгу.

Глава МОЗ каже, що і карантин вихідного дня, і жорсткі обмеження в січні дали результат.

"Ви бачите, що у нас падає кількість людей, які хворіють кожного дня. Ми досягли серйозної стабілізації. Ми могли цього досягти і досягли — нам вдалося вгамувати на початковій стадії хвилю поширення коронавірусу, яка потенційно мала розпочатися після новорічних свят", — сказав він.

За його словами, оцінити результати локдауну можна після закінчення жорстких обмежень.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація з COVID-19 залишається напруженою. Уряд вважає, що нинішні карантинні заходи необхідні через високий рівень захворюваності.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на території України після закінчення зимового локдауну будуть діяти обмеження "жовтої зони" карантину.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.