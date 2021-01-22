"Медики не получили поддержки". Миллионы из Фонда борьбы с COVID-19 не были использованы

По данным Счетной палаты, на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, не выдали 231 миллион гривен.

В 2020 году Фонд борьбы с COVID-19 не использовал 116 миллионов из 337 миллионов гривен (35% предусмотренной суммы) на доплату медикам медучреждений системы управления Министерства охраны здоровья, а также 115 миллионов из 5,2 миллиарда гривен (2,2% предусмотренной суммы) – сотрудникам учреждений коммунальной формы собственности. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

"Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили надлежащей финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И так возникает вопрос к Министерству охраны здоровья – почему так получилось?", – цитирует пресс-служба главу Счетной Палаты Валерия Пацкана.

Так, работникам учреждений, подконтрольных МОЗ, изначально планировалась выплатить в среднем по 2 637 гривен с сентября по декабрь 2020 года. Речь идет о более чем 26 тысячах медиков в сотне медучреждений. Выплаты предусматривались непосредственно врачам (8 371 гривна), среднему медперсоналу (12 236 гривен) и младшему медперсоналу (5 627 гривен).

По факту же на доплаты в МОЗ выделили лишь 221 миллион гривен для 192 медучреждений. Больше всего получили Национальная детская специализированная больница "Охматдет" – 19,2 миллиона гривен, Институт сердца – 10,2 миллиона гривен, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии – 9,3 миллиона гривен, Национальный институт рака – 8,9 миллиона гривен, государственное учреждение "Специализированная многопрофильная больница №1 МОЗУ" – 8,9 миллиона гривен.

Что касается медработников коммунальных учреждений, то там планировались выплаты почти для 430 тысяч человек в 1563 медучреждениях.

В этом году Счетная палата намерена провести анализ использования в 2020-м денег, направленных на борьбу с COVID-19.

"Увидим, насколько эффективно и по назначению ли тратились бюджетные деньги на борьбу с коронавирусом в 2020 году", – отметил Пацкан.

Как сообщалось ранее, больше всего денег из Фонда борьбы с COVID-19 ушло на строительство дорог.

За сутки 21 января зафиксировано 5348 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.