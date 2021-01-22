"Медики не отримали підтримки". Мільйони з Фонду боротьби з COVID-19 не були використані

За даними Рахункової палати, на виплати медикам, які борються з коронавірусом, не видали 231 мільйон гривень.

У 2020 році Фонд боротьби з COVID-19 не використав 116 мільйонів із 337 мільйонів гривень (35% передбаченої суми) на доплату медикам медустанов системи управління Міністерства охорони здоров'я, а також 115 мільйонів із 5,2 мільярда гривень (2,2% передбаченої суми ) — співробітникам установ комунальної форми власності. Про це в п'ятницю, 22 січня, повідомляє прес-служба Рахункової палати України.

"Шкода, що медики, які сьогодні знаходяться на передовій та рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим більше, що гроші на це були передбачені. Виникає питання до Міністерства охорони здоров'я — чому так вийшло?", — цитує прес-служба главу Рахункової Палати Валерія Пацкана.

Так, працівникам установ, підконтрольних МОЗ, спочатку планувалася виплатити в середньому по 2 637 гривень з вересня по грудень 2020 року. Йдеться про більш ніж 26 тисяч медиків у сотні медзакладів. Виплати передбачалися безпосередньо лікарям (8 371 гривня), середньому медперсоналу (12 236 гривень) і молодшому медперсоналу (5 627 гривень).

За фактом, на доплати в МОЗ виділили лише 221 мільйон гривень для 192 медустанов. Найбільше отримали Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" — 19,2 мільйона гривень, Інститут серця — 10,2 мільйона гривень, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії — 9,3 мільйони гривень, Національний інститут раку — 8,9 мільйонів гривень, державна установа "Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 МОЗУ" — 8,9 мільйонів гривень.

Що стосується медпрацівників комунальних установ, то там планувалися виплати майже для 430 тисяч осіб у 1 563 медустановах.

Цього року Рахункова палата має намір провести аналіз використання у 2020 грошей, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

"Побачимо, наскільки ефективно та чи за призначенням витрачалися бюджетні гроші на боротьбу з коронавірусом у 2020 році", — зазначив Пацкан.

Як повідомлялося раніше, найбільше грошей з Фонду боротьби з COVID-19 пішло на будівництво доріг.

За добу 21 січня зафіксовано 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини і 225 медпрацівників.