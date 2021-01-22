Пожар в Харькове: полиция обнаружила еще 32 нелегальных дома престарелых

В незаконных соцучреждениях проживают сотни постояльцев.

После пожара в доме престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек, правоохранители отыскали еще 32 незаконных социальных учреждения с 290 постояльцами в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания под руководством Владимира Зеленского.

"Представители правоохранительных органов отметили, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе", – сказано в нем.

Представители департамента социальной защиты населения сообщили, что сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что по результатам вчерашнего совещания в правительстве правоохранительные органы и местные органы власти получили задание проверить деятельность подобных заведений и жалобы на них.

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак поднял вопрос проведения проверки противопожарных систем всех заведений, где могут находиться социально незащищенные категории граждан, в том числе – учреждений для пожилых людей, детских садов и тому подобное.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что дом владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под охрану. Позже было названо имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Украине должен существовать рынок "справедливых социальных услуг", которого сейчас нет.