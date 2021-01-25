"Остановите страдания". Под Верховной Радой активисты требуют легализации марихуаны (фото)

Законопроект №4553 был зарегистрирован в Верховной Раде в конце прошлого года.

Возле Верховной Рады около полусотни активистов собрались на акцию, требуя от депутатов внести в парламент законопроект №4553 о легализации медицинского каннабиса, передает telegram-канал Букви.

В руках собравшиеся держат плакаты с надписями "Мы больше не можем терпеть боль», "Остановите страдания 2 млн. пациентов", "Депутаты, примите закон №4553 для Софийки". Завершает картину митинга "коврик боли": доска с вкрученными острием вверх саморезами, которые проткнули лист бумаги с номером закона.

Как видно на фото, неподалеку стоят несколько автозаков.

Напомним, проект закона о легализации медицинского каннабиса под номером 4553 зарегистрирован в Верховной Раде Украины в конце декабря прошлого года. В случае его принятия он легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Доступ к каннабису получат онкобольные и паллиативные пациенты, дети, страдающие эпилепсией, пациенты с депрессией, люди с синдромами Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также военные с посттравматическим синдромом. Их число в Украине – свыше двух миллионов.

Инициаторами законопроекта стали 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Его уже окрестили "законом Софийки", по имени маленькой девочке из Киева, которая страдает от редкой формы эпилепсии. У нее тяжелые и длинные приступы чрезвычайно болезненных судорог, которые практически невозможно лечить традиционными препаратами. За ее жизнь родители борются уже три года: они привозят нужные лекарства из-за границы. Девочка нуждается лекарств на основе медицинских конопли, и именно она станет символом принятия этого закона.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что большое количество депутатов в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, эту идею одобряют около 80% избранников из фракции "Слуга народа".