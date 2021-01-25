"Зупиніть страждання". Під Верховною Радою активісти вимагають легалізації марихуани (фото)

Законопроєкт №4553 був зареєстрований у Верховній Раді наприкінці минулого року.

Біля Верховної Ради маже півсотні активістів зібралися на акцію, вимагаючи від депутатів внести до парламенту законопроєкт №4553 про легалізацію медичного канабісу, передає telegram-канал Букви.

У руках присутні тримають плакати з написами "Ми більше не можемо терпіти біль", "Зупиніть страждання 2 млн. пацієнтів", "Депутати, ухваліть закон №4553 для Софійки". Завершує картину мітингу "килимок болю": дошка з вкрученими вістрям вгору саморізами, що проткнули аркуш паперу з номером закону.

Як видно на фото, неподалік стоять кілька автозаків.

Нагадаємо, проєкт закону про легалізацію медичного канабісу під номером 4 553 зареєстрований у Верховній Раді України наприкінці грудня минулого року. У разі його ухвалення він легалізує в країні оборот конопель у медичних цілях, науково-технічної діяльності та промисловості. Доступ до канабісу отримають онкохворі та паліативні пацієнти, діти, які страждають на епілепсію, пацієнти з депресією, люди із синдромами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом, псоріазом, а також військові з посттравматичним синдромом. Їх кількість в Україні — понад два мільйони.

Ініціаторами законопроєкту стали 30 народних депутатів, які представляють, зокрема, фракції "Голос", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Його вже охрестили "законом Софійки", на ім'я маленької дівчинки з Києва, яка страждає рідкісною формою епілепсії. У неї важкі та довгі напади надзвичайно болісних судом, які практично неможливо лікувати традиційними препаратами. За її життя батьки борються вже три роки: вони привозять потрібні ліки з-за кордону. Дівчинка потребує ліків на основі медичних конопель, і саме вона стане символом ухвалення цього закону.

Народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що велика кількість депутатів у Раді підтримують легалізацію медичного канабісу. Зокрема, цю ідею схвалюють майже 80% обранців із фракції "Слуга народу".