Все негосударственные дома престарелых в течение месяца внесут в реестр

Подобные заведения должны работать в соответствии с законом "О социальных услугах", который вступил в силу с января 2020 года.

Национальная социальная сервисная служба с участием областных и Киевской городской госадминистраций в месячный срок примет меры по упорядочению Реестра поставщиков социальных услуг.

Эта работа заключается в том, что будут выявлять и вносить в Реестр негосударственных поставщиков, которые предоставляют услуги временного или постоянного проживания людям пожилого возраста, с инвалидностью, бездомным, освобожденных из мест лишения свободы, с зависимостью от наркотических веществ, говорится в сообщении Минсоцполитики.

Кроме того, сервисная служба обеспечит мониторинг деятельности таких поставщиков социальных услуг.

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что негосударственный рынок предоставления социальных услуг по размещению людей пожилого возраста в основном находится в тени.

Подобные заведения должны работать в соответствии с законом "О социальных услугах", который вступил в силу с января 2020 года. Они должны быть включены в Реестр поставщиков социальных услуг, соответствовать установленным правительством критериям и соблюдать требования Государственного стандарта стационарного ухода за лицами, неспособными к самообслуживанию. Если услуги предполагают круглосуточное или ночное пребывание, то помещение должно соответствовать санитарным и противопожарным требованиям.

Практика показала, что принципа добровольности для реализации этого механизма недостаточно. На сегодняшний день в реестр внесена информация о 91 коммунальном и 42 частных заведениях. Сведения подали 14 областных государственных администраций и Киевская городская государственная администрация.

Судя по реестру, в Харьковской области всего три таких заведения. Но после трагедии, случившейся 21 января, полиция проверяет 118 подобных объектов, среди которых 11 пансионатов, 30 хостелов и 20 домов для людей преклонного возраста.

Лицензирование деятельности по оказанию социальных услуг и порядок контроля выполнения лицензионных условий были отменены в 2010 году в процессе дерегуляции. Лазебная считает, что на сегодняшний день нет действенных механизмов контроля соблюдения поставщиками социальных услуг критериев деятельности и стандартов предоставления услуг, нет ответственности за их несоблюдение. Поэтому необходимо внесение изменений в законодательство.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. Погибли 16 человек. По адресу, где произошел пожар, не было зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Украине должен существовать рынок "справедливых социальных услуг", которого сейчас нет.