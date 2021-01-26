Усі недержавні будинки для літніх людей протягом місяця внесуть до реєстру

Подібні заклади повинні працювати відповідно до закону "Про соціальні послуги", що вступив у силу із січня 2020 року.

Національна соціальна сервісна служба за участю обласних і Київської міської держадміністрацій у місячний термін вживуть заходів щодо впорядкування Реєстру постачальників соціальних послуг.

Ця робота полягає в тому, що будуть виявляти і вносити до Реєстру недержавних постачальників, які надають послуги тимчасового або постійного проживання людям літнього віку, з інвалідністю, бездомним, звільненим з місць позбавлення волі, із залежністю від наркотичних речовин, говориться в повідомленні Мінсоцполітики.

Крім того, сервісна служба забезпечить моніторинг діяльності таких постачальників соціальних послуг.

Міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що недержавний ринок надання соціальних послуг з розміщення людей літнього віку в основному перебуває в тіні.

Подібні заклади повинні працювати відповідно до закону "Про соціальні послуги", що вступив у силу із січня 2020 року. Вони повинні бути включені до Реєстру постачальників соціальних послуг, відповідати встановленим урядом критеріям і дотримуватись вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, нездатними до самообслуговування. Якщо послуги припускають цілодобове або нічне перебування, то приміщення повинне відповідати санітарним і протипожежним вимогам.

Практика показала, що принципу добровільності для реалізації цього механізму недостатньо. На сьогоднішні до реєстру внесена інформація про 91 комунальний і 42 приватних заклади. Відомості подали 14 обласних державних адміністрацій та Київська міська державна адміністрація.

Судячи з реєстру, у Харківській області всього три таких заклади. Але після трагедії, що сталася 21 січня, поліція перевіряє 118 подібних об'єктів, серед яких 11 пансіонатів, 30 хостелів і 20 будинків для людей літнього віку.

Ліцензування діяльності з надання соціальних послуг та порядок контролю виконання ліцензійних умов були скасовані в 2010 році в процесі дерегуляції. Лазебна вважає, що на сьогодні немає дієвих механізмів контролю за дотриманням постачальниками соціальних послуг критеріїв діяльності та стандартів надання послуг, немає відповідальності за їх недотримання. Тому необхідним є внесення змін до законодавства.

Нагадаємо: 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа. Загинули 16 осіб. За адресою, де сталася пожежа, не було зареєстровано ніяких установ соцзахисту

Президент Володимир Зеленський упевнений, що в Україні має існувати ринок "справедливих соціальних послуг", якого наразі немає.