Оккупанты в Крыму продали винзавод "Коктебель" за 1,4 млн долларов

На аукционе выставлялись на продажу 73 здания, цеха и другие объекты недвижимости завода.

Оккупанты в Крыму на аукционе продали винный завод "Коктебель" за 1,4 млн долларов, сообщает Крым.Реалии.

"Победителем аукциона в электронной форме (процедура 178fz25122000049) признан участник № 538005 – Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену лота № 1 в размере 110 178 094 (сто десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля 77 (семьдесят семь) копеек (с учетом НДС)", – говорится на сайте торгов.

К аукциону было допущено две компании – ООО "Завод марочных вин Коктебель" и НТЦ Кристаллкор из Санкт-Петербурга — и одно физическое лицо – Андрей Школовский, учредитель компании "Бонусмолл" из Перьми.

На аукционе выставлялись на продажу 73 здания, цеха и другие объекты недвижимости завода.

Напомним, 14 декабря в аннексированном Крыму, за 5 млрд 327 млн рублей был продан крупнейший винзавод на полуострове – "Массандра". Обладателем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", являющееся дочерней компанией банка "Россия".

Глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что присвоение и продажу имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в аннексированном Россией Крыму Киев классифицирует, как военное преступление.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, комментируя эту новость, заявил, что в список успешных судебных дел Украины против России может войти дело об ограблении крымского винзавода "Массандра". Резников заранее сказал, что все, кто будут участвовать в аукционе по приобретению завода вин "Массандра", станут нарушителями украинского законодательства.