Окупанти в Криму продали винзавод "Коктебель" за 1,4 млн доларів

На аукціоні виставлялися на продаж 73 будівлі, цехи та інші об'єкти нерухомості заводу.

Окупанти в Криму на аукціоні продали винний завод "Коктебель" за 1,4 млн доларів, повідомляє Крим.Реаліі.

"Переможцем аукціону в електронній формі (процедура 178fz25122000049) визнаний учасник № 538005 — Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод маркових вин Коктебель", який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лоту № 1 розміром 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) рублі 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)", — йдеться на сайті торгів.

До аукціону було допущено дві компанії — ТОВ "Завод маркових вин Коктебель" і НТЦ Кристаллкор із Санкт-Петербургу — й одна фізична особа — Андрій Школовський, засновник компанії "Бонусмолл" з Пермі.

На аукціоні виставлялися на продаж 73 будівлі, цехи та інші об'єкти нерухомості заводу.

Нагадаємо, 14 грудня в анексованому Криму, за 5 млрд 327 млн рублів був проданий найбільший винзавод на півострові — "Массандра". Володарем 100% акцій "Масандри" стало ТОВ "Південний проєкт", що є дочірньою компанією банку "Росія".

Глава прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний заявив, що присвоєння та продаж майна АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в анексованому Росією Криму Київ класифікує, як військовий злочин.

Віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков, коментуючи цю новину, заявив, що до списку успішних судових справ України проти Росії може увійти справа про пограбування кримського винзаводу "Массандра". Резніков заздалегідь сказав, що всі, хто братимуть участь в аукціоні з придбання заводу вин "Масандра", стануть порушниками українського законодавства.