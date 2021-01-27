ПриватБанк отчитался о многомиллиардном падении прибыли в прошлом году

В госбанке объясняют столь серьезное падение прибыли несколькими факторами, вызванными эпидемией коронавируса.

Прибыль ПриватБанка за 2020 год составила 25,3 млрд гривен. Это на 7,3 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба банка.

В ПриватБанке сообщают, что в прошлом году, в связи с пандемией, были сформированы спецрезервы, составившие более десяти миллиардов гривен, это и повлияло негативно на показатели чистой прибыли по итогам 2020 года.

Также пресс-служба информирует о том, что показатель чистого кредитного портфеля финучреждения составил 55 млрд грн, упав на 8%. В банке данный показатель объясняют запретом увеличения кредитных лимитов во время карантина, а также ужесточением кредитных требований для потребителей.

Ранее мы сообщали, что Приватбанк сменит главу правления. До назначения нового председателя правления ПриватБанка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

Также стало известно, что в США украинского олигарха Игоря Коломойского третий раз обвинили в выводе денег из Приватбанка.

По данным НБУ, за октябрь 2019 года доля проблемных кредитов (NPL) в целом во всех банках снизилась с 45,6% до 43,4%. В июле 2017 года этот показатель был на историческом максимуме – 58%. Основной вклад в это снижение внес Приватбанк, списавший с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов.