ПриватБанк відзвітував про багатомільярдне падіння прибутку в минулому році

У держбанку пояснюють, наскільки серйозне падіння прибутку декількома факторами, викликаними епідемією коронавірусу.

Прибуток ПриватБанку за 2020 рік становить 25,3 млрд гривень. Це на 7,3 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Про це в середу, 27 січня, повідомила прес-служба банку.

У ПриватБанку повідомляють, що в минулому році, у зв'язку з пандемією, були сформовані спецрезерви, що склали понад десять мільярдів гривень, це і вплинуло негативно на показники чистого прибутку за підсумками 2020 року.

Також прес-служба інформує про те, що показник чистого кредитного портфелю фінустанови становив 55 млрд грн, впавши на 8%. У банку такий показник пояснюють забороною збільшення кредитних лімітів під час карантину, а також жорсткістю кредитних вимог для споживачів.

Раніше ми повідомляли, що Приватбанк змінить голову правління. До призначення нового голови правління ПриватБанку виконуючою обов'язки буде Анна Самаріна, заступник голови правління з питань фінансів.

Також стало відомо, що в США українського олігарха Ігоря Коломойського втретє звинуватили у виведенні грошей з Приватбанку.

За даними НБУ, за жовтень 2019 року частка проблемних кредитів (NPL) у цілому у всіх банках знизилася з 45,6% до 43,4%. У липні 2017 року цей показник був на історичному максимумі — 58%. Основний внесок у це зниження вніс Приватбанк, який списав з балансу 38 млрд грн недійсних кредитів.