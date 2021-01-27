Правки в учебниках по Майдану: МОН готовит ответ на решение суда по иску Портнова

В ведомстве заявили, что узнали о постановлении суда лишь несколькими днями ранее.

Министерство образования Украины сообщило о том, что на данный момент анализируют решение суда по иску экс-заместителя главы Администрации Президента, юриста Андрея Портнова о пересмотре истории Майдана в школьных учебниках.

Об этом передает 24 канал.

В Минобразования проинформировали, что в производстве киевского Окружного админсуда есть дело по иску Портнова о признании противоправной бездеятельности и обязательстве проведения дополнительной научной экспертизы семи учебников по истории Украины для 11 класса и одного – для 5 класса.

В ведомстве утверждают, что узнали о постановлении суда лишь 25 января из Единого реестра судебных решений.

Министерство образования обещает дать оценку данному решению суда с целью принятия определенных управленческих решений о совершении процессуальных действий.

Напомним, Андрей Портнов сообщил, что выиграл суд у Министерства образования Украины о содержании школьных учебников.

"Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов", – рассказал он.

По словам юриста, пересмотрят те книги, в которых политический режим президента Петра Порошенко занимался лишней для научной литературы "героизацией и мифологизацией" участников событий "Революции достоинства".

Также сообщалось, что в четверг, 21 января, Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в нарушении прав митинговавших на протестах в рамка "Революции гидности" на Майдане независимости в 2014 году.

Фокус писал о том, что Окружной административный суд Киева по иску Портнова запретил киевскому горсовету отмечать годовщины дней рождений ряда деятелей ОУН-УПА.

Под запрет попали: полковник Армии Украинской державы Иван Полтавец-Острянец; полковник УПА Василий Левкович, Василий Сидор и Василий Галас; писатель и журналист Улас Самчук; писатель и политик Юрий Липа; редактор "Энциклопедии украинознавства" Владимир Кубийович и глава проводу ОУН Андрей Мельник.