Правки в підручниках з Майдану: МОН готує відповідь на рішення суду за позовом Портнова

У відомстві заявили, що дізналися про постанову суду лише кількома днями раніше.

Міністерство освіти України повідомило про те, що наразі аналізують рішення суду за позовом екс-заступника голови Адміністрації Президента, юриста Андрія Портнова про перегляд історії Майдану в шкільних підручниках.

Про це передає 24 канал.

У Міносвіти поінформували, що в провадженні київського Окружного адмінсуду є справа за позовом Портнова про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання проведення додаткової наукової експертизи семи підручників з історії України для 11 класу й одного — для 5 класу.

У відомстві стверджують, що дізналися про постанову суду лише 25 січня з Єдиного реєстру судових рішень.

Міністерство освіти обіцяє дати оцінку цьому рішенню суду з метою ухвалення певних управлінських рішень про вчинення процесуальних дій.

Нагадаємо: Андрій Портнов повідомив, що виграв суд у Міністерства освіти України про зміст шкільних підручників.

"Суд зобов'язав Міністерство освіти й науки переглянути дитячі підручники історії 5-11 класів", — розповів він.

За словами юриста, переглянуть ті книги, у яких політичний режим президента Петра Порошенка описаний зайвою для наукової літератури "героїзацією і міфологізацією" учасників подій "Революції гідності".

Також повідомлялося, що в четвер, 21 січня, Європейський суд з прав людини визнав Україну винною в порушенні прав мітингувальників на протестах у рамка "Революції гідности" на Майдані незалежності в 2014 році.

Фокус писав про те, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом Портнова заборонив київській міськраді відзначати річниці днів народжень ряду діячів ОУН-УПА.

Під заборону потрапили: полковник Армії Української держави Іван Полтавець-Острянець; полковник УПА Василь Левкович, Василь Сидор та Василь Галас; письменник і журналіст Улас Самчук; письменник і політик Юрій Липа; редактор "Енциклопедії українознавства" Володимир Кубійович і голова проводу ОУН Андрій Мельник.