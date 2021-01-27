Назвавшая Украину "американской колонией" Бильченко вступила в "союз поэтов" в России

Преподаватель Драгоманова написала, что ее приняли в российский "Международный союз поэтов" еще в декабре, однако удостоверение ей прислали только в январе.

Профессор и преподаватель НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, оказавшаяся в центре языкового скандала из-за ее критики вступивших в силу 16 января норм языкового закона и назвавшая Украину "американской колонией", 27 января написала на своей странице в Facebook о том, что ей прислали удостоверение члена российского "Международного союза поэтов".

"А это, мои бедные неприятели, мне "Кремль вручил в Магадане"… На самом деле, родня: всё просто. Еще в декабре меня приняли в "Международный союз поэтов" (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку", — написала Бильченко.

Преподаватель отметила, что она "чужда всему символическому", однако членство в этом объединении для нее является честью.

Под удостоверением стоит подпись председателя "Международного союза поэтов" Константина Пантелеева, живущего в Санкт-Петербурге.

[ + – ] Евгению Бильченко приняли в "Международный союз поэтов" Фото: скриншот

Согласно сведениям портала RusProfile, "Международный союз поэтов" зарегистрирован в России. Его юридический адрес: город Москва, Керченская улица, дом 11 корпус 1, квартира 61. Президентом организации с момента ее создания, с марта 2017 года, является поэтесса Ираида Виноградова.

Отметим, скандал вокруг Бильченко начался 18 января, когда она на своей странице в Facebook высказалась касательно вступивших в силу 16 января новых норм Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", назвав Украину "американской колонией", а новый языковой закон "опухшим лимфоузлом".

24 января, после шквала критики в соцсетях, она опубликовала видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором жаловалась, что подверглась информационной травле, а в руководстве университета якобы грозились ее уволить "за политические взгляды".

[ + – ] Обращение Евгении Бильченко к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Впрочем, 25 января она написала в Facebook, что за политические взгляды ректор университета не собирается ее увольнять.

25 января глава Профкома сотрудников НПУ им. Драгоманова что руководство, преподавательский состав и студенты университета осуждают такие высказывания, подчеркнув, что они являются "антиукраинскими" и "антинародными".

26 января появилась реакция на эту историю и от Министерства образования. Они отметили, что "Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он состоит в заботе о государственном языке, что является важным для страны".

Напомним, Фокус рассказывал почему скандал вокруг Бильченко работает на раскол украинского общества.