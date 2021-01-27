Більченко, яка назвала Україну "американської колонією", вступила до "союзу поетів" у Росії

Викладачка Драгоманова написала, що її прийняли до російського "Міжнародного союзу поетів" ще в грудні, проте посвідчення їй надіслали тільки в січні.

Професорка й викладачка НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко, яка опинилася в центрі мовного скандалу через її критику щодо норм мовного закону, які набули чинності 16 січня, і назвала Україну "американської колонією", 27 січня написала на своїй сторінці у Facebook про те, що їй надіслали посвідчення члена російського "Міжнародного союзу поетів ".

"А це, мої бідні вороги, мені "Кремль вручив у Магадані"... Насправді, рідня: все просто. Ще в грудні мене прийняли до "Міжнародного союзу поетів" (Санкт-Петербург прийняв), а вчора надіслали кірочку", — написала Більченко.

Викладачка зазначила, що вона "чужа до всього символічного", проте членство в цьому об'єднанні для неї є честю.

Під посвідченням стоїть підпис голови "Міжнародного союзу поетів" Костянтина Пантелєєва, який живе в Санкт-Петербурзі.

[ + – ] Євгену Більченко взяли до "Міжнародного союзу поетів" Фото: скриншот

Згідно з відомостями порталу RusProfile, "Міжнародний союз поетів" зареєстрований в Росії. Його юридична адреса: місто Москва, Керченська вулиця, будинок 11, корпус 1, квартира 61. Президентом організації з моменту її створення, з березня 2017 року, є поетеса Іраїда Виноградова.

Зазначимо, скандал навколо Більченко розпочався 18 січня, коли вона на своїй сторінці у Facebook висловилася щодо нових норм Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набули чинності 16 січня 2020 року, назвавши Україну "американською колонією", а новий мовний закон "опухлим лімфовузлом".

24 січня, після шквалу критики в соціальних мережах, вона опублікувала відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому скаржилася, що піддалася інформаційному цькуванню, а в керівництві університету нібито погрожували її звільнити "за політичні погляди".

[ + – ] Звернення Євгенії Більченко до президента України Володимиру Зеленському

Утім, 25 січня вона написала у Facebook, що за політичні погляди ректор університету не збирається її звільняти.

25 січня голова Профкому співробітників НПУ ім. Драгоманова що керівництво, викладацький склад і студенти університету засуджують такі висловлювання, підкресливши, що вони є "антиукраїнськими" й "антинародними".

26 січня з'явилася реакція на цю історію й від Міністерства освіти. Вони зазначили, що " Україна вибрала свій шлях щодо мовного питання. Він полягає в турботі про державну мову, що є важливим для країни".

Нагадаємо, Фокус розповідав чому скандал навколо Більченко працює на розкол українського суспільства.