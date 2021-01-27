Торгуют живыми людьми: Кравчук обвинил боевиков в блокировке обмена пленными

Глава украинской делегации в ТКГ рассказал, что сепаратисты с сентября не передают украинской стороне свои списки.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук обвинил представителей так называемых "ДНР/ЛНР" в блокировке обмена удерживаемыми лицам, заявив, что они с сентября 2020 года не передают свои списки украинской стороне.

Об этом сказал в комментарии Новостям Донбасса.

"Украина на каждом заседании просила ОРДЛО – дайте списки. Они под разными предлогами блокировали", – сказал Кравчук.

Комментируя планы боевиков передать пленных нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку в обход процедуры, Кравчук заявил: "В конце концов, перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми".

Отметим, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.

В МИД Украины инициативу боевиков расценили как удар по Нормандскому формату.

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что заявление о "передаче удерживаемых граждан" через Медведчука – это "простой пиар". По го словам, таким вопросом не может заниматься "частное лицо" в обход государства, тем более – при поддержке России.