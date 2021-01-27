Торгують живими людьми: Кравчук звинуватив бойовиків у блокуванні обміну полоненими

Глава української делегації в ТКГ розповів, що сепаратисти з вересня не передають українській стороні свої списки.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук звинуватив представників так званих "ДНР/ЛНР" у блокуванні обміну утримуваними особам, заявивши, що вони з вересня 2020 року не передають свої списки українській стороні.

Про це сказав у коментарі Новинам Донбасу.

"Україна на кожному засіданні просила ОРДЛО — дайте списки. Вони під різними приводами блокували", — сказав Кравчук.

Коментуючи плани бойовиків передати полонених нардепу від "Опозиційної платформи — За життя" Віктору Медведчуку в обхід процедури, Кравчук заявив: "Нарешті перевели це в гру, яка виглядає дуже похмуро, тому що починають торгувати живими людьми".

Зазначимо, 16 січня бойовики заявили, що за участі кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву спробою тиску й спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобов'язань.

В МЗС України ініціативу бойовиків розцінили як удар по Нормандського формату.

Глава української делегації в ТКГ зазначив, що заява про "передачу утримуваних громадян" через Медведчука — це "простий піар". За його словами, таким питанням не може займатися "приватна особа" в обхід держави, тим більше — за підтримки Росії.