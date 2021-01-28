Кернес умер еще в конце сентября, – харьковский депутат

По словам депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой, к ней поступает много обращений от людей и медработников о том, что Кернес якобы умер еще 30 сентября.

Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес мог умереть еще в конце сентября, сообщила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева в эфире телеканала "НАШ".

"То фото — единственное… Хочу сказать, что, если у человека открыты глаза, это не значит, что он в сознании", — сказала Мустафаева, имея в виду снимок, который опубликовал бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс из клиники "Шарите".

По словам депутата, к ней поступает много обращений от людей и медработников о том, что Кернес якобы умер еще 30 сентября. Мустафаева выразила сожаление, что никто не обратился к ней не готов публично заявить о своих подозрениях и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации подписи.

"А речь здесь идет об узурпации власти господином Тереховым (Игорь Терехов — секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова", — заявила депутат.

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Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.