Кернес помер ще наприкінці вересня, — харківський депутат

За словами депутата Харківської міськради Аліни Мустафаєвої, до неї надходить багато звернень від людей і медпрацівників про те, що Кернес нібито помер ще 30 вересня.

Покійний мер Харкова Геннадій Кернес міг померти ще наприкінці вересня, повідомила депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва в ефірі телеканалу "НАШ".

"Те фото — єдине ... Хочу сказати, що, якщо в людини розплющені очі, це не означає, що вона у свідомості", — сказала Мустафаєва, маючи на увазі знімок, який опублікував бізнесмен, друг Кернеса Павло Фукс з клініки "Шаріте".

За словами депутата, до неї надходить багато звернень від людей і медпрацівників про те, що Кернес нібито помер ще 30 вересня. Мустафаєва висловила жаль, що ніхто, хто звернувся до неї, не готовий публічно заявити про свої підозри і звернутися в правоохоронні органи із заявою про фальсифікацію підпису.

"А мова тут йде про узурпацію влади паном Тереховим (Ігор Терехов — секретар Харківської міськради, виконуючий обов'язки мера Харкова", — заявила депутат.

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Нагадаємо: мер Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. 22 жовтня Родіон Гайсинський повідомив, що в мера Харкова вже немає коронавірусу, але йому доліковували ускладнення простреленого під час замаху у 2014 році легеню. 11 грудня стало відомо про погіршення здоров'я мера Харкова: у нього відмовила друга нирка.