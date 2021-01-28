Тупицкий подал в суд на УГО из-за недопуска на рабочее место

Глава КСУ через суд хочет открыть административный иск и обязать УГО пропускать его в свой рабочий кабинет.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева иск на Управление государственной охраны (УГО) из-за недопуска его к исполнению служебных обязанностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Тупицкий просит признать противоправными действия УГО по недопуску его на рабочее место.

"Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от действий, совершающих какие-либо препятствия в допуске истца – Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание Конституционного суда Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 января глава Конституционного Суда Александр Тупицкий пришел на работу, однако перед входом в здание суда его ждал сюрприз – охрана суда, которую осуществляет Управление государственной охраны, отказалась пропускать главу КСУ на рабочее место. Также в этот день на сайте ГБР появилось сообщение о вручении Тупицкому подозрения. В КСУ заявили, что у Государственного бюро расследований нет полномочий объявлять подозрение судье Конституционного суда.