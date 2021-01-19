КСУ: "ГБР не имеет полномочий объявлять подозрение Тупицкому"

В КСУ заявили, что судье Конституционного суда подозрение может вручить только генпрокурор или лицо, которое осуществляет его полномочия.

19 января пресс-служба Конституционного суда Украины на странице ведомства в Facebook сообщила, что у Государственного бюро расследований нет полномочий объявлять подозрение судье Конституционного суда.

"Согласно ч. 9 ст. 24 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц", — проинформировали в КСУ.

В связи с этим у представителей Конституционного суда "вызывает удивление и обеспокоенность" тот факт, что на сайте ГБР опубликовали информацию о том, что следователи этого органа "по согласованию с и.о. Генпрокурора" сообщили о подозрении Тупицкому касательно совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 384, ст. 386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В суде также отметили, что информация касательно того, что Тупицкий, согласно указу президента, в течение двух месяцев не может выполнять полномочия судьи, "не соответствует действительности".

"Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного Суда Украины и его Председателя. Текст упомянутого Указа не содержит никаких указаний или запретов по допуску судьи Конституционного Суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного Суда Украины", — заявили в пресс-службе КСУ.

Напомним, во вторник 19 января глава Конституционного Суда Александр Тупицкий пришел на работу, однако перед входом в здание суда его ждал сюрприз – охрана суда, которую осуществляет Управление государственной охраны, отказалась пропускать главу КСУ на рабочее место. Также в этот день на сайте ГБР появилось сообщение о вручении Тупицкому подозрения.

Отметим, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменило статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".