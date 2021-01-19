КСУ: "ДБР не має повноважень оголошувати підозру Тупицькому"

В КСУ заявили, що судді Конституційного суду підозру може вручити тільки генпрокурор або особа, яка здійснює його повноваження.

19 січня пресслужба Конституційного суду України на сторінці відомства в Facebook повідомила, що у Державного бюро розслідувань немає повноважень оголошувати підозру судді Конституційного суду.

"Згідно з ч.9 ст. 24 Закону України "Про Конституційний суд України" судді Конституційного суду про підозру у вчиненні кримінального злочину повідомляє генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Це робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб", — проінформували в КСУ.

У зв'язку з цим у представників Конституційного суду "викликає подив і занепокоєння" той факт, що на сайті ДБР опублікували інформацію про те, що слідчі цього органу "за погодженням з в.о. Генпрокурора" повідомили про підозру Тупицькому щодо здійснення кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст. 384, ст. 386 КК (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

У суді також зазначили, що інформація щодо того, що Тупицький, згідно з указом президента, протягом двох місяців не може виконувати повноваження судді, "не відповідає дійсності".

"Таке відсторонення не позбавляє його статусу судді Конституційного Суду України та його Голови. Текст згаданого Указу не містить ніяких вказівок або заборон щодо допуску судді Конституційного Суду України Тупицького О.М. в будівлю Конституційного Суду України", — заявили в пресслужбі КСУ.

Нагадаємо, у вівторок 19 січня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький прийшов на роботу, однак перед входом в будівлю суду на нього чекав сюрприз — охорона суду, яку здійснює Управління державної охорони, відмовилася пропускати главу КСУ на робоче місце. Також в цей день на сайті ДБР з'явилося повідомлення про вручення Тупицькому підозри.

Відзначимо, 7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасувало статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним".