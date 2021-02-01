Зеленский анонсировал форум "Украина 30" и призвал украинцев задавать вопросы

На отобранные вопросы ответят чиновники и эксперты.

На официальном телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение форума "Украина 30". Он пройдет в Киеве с 8 по 10 февраля. На нем обсудят ряд важных вопросов для всей страны.

"Понятно, что ковид, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это остаточно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Или сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть людям свободу — свободу путешествовать, свободно общаться и обнимать родных?", — идется в сообщении.

Отмечается, что перед таким вызовом предстали перед каждой страной и перед Украиной в частности. Вопросов и вызовов очень много и все они достойны содержательного разговора.

Поэтому для ответов на вопросы у Зеленского анонсировали форум "Украина 30", который даст ответы на некоторые первоочередные вопросы людей.

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Напомним, Владимир Зеленский дал интервью Axio на HBO, в котором рассказал о том, что был поражен захватом Капитолия. Ответил, какие эмоции у него есть от того, что Украина не в приоритете по вакцинации, а также о своем отношении к Китаю.