Зеленський анонсував форум "Україна 30" і закликав українців ставити питання

На відібрані питання відповідатимуть чиновники та експерти.

На офіційному телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський анонсував проведення форуму "Україна 30". Він відбудеться в Києві з 8 по 10 лютого. На ньому обговорять низку важливих питань для всієї країни.

"Зрозуміло, що ковід, на жаль, суттєво перекроїв наше життя. Але чи погодимося ми, що це остаточно? Як нам вийти переможцями в цій незвичайній битві? Або чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людям свободу — свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних?", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед таким викликом постали перед кожною країною і перед Україною зокрема. Питань і викликів дуже багато і всі вони гідні змістовної розмови.

Тому для відповідей на питання у Зеленського анонсували форум "Україна 30", який дасть відповіді на деякі першочергові питання людей.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю Axio на HBO, в якому розповів про те, що був вражений захопленням Капітолію. Відповів, які емоції у нього викликає те, що Україна не в пріоритеті з вакцинації, а також про своє ставлення до Китаю.