Последний украинский корвет и два военных катера спишут и порежут на метал (фото)

Причиной такого решения стал солидный возраст корабля и его полная техническая непригодность.

Военно-морские силы Украины спишут, как непригодный, боевой корвет "Винница" (бортовой номер "A206"), а также два рейдовых катера, сообщает издание "Український мілітарний портал", ссылаясь на собственные источники в Минобороны.

Кроме того, как отмечается в материале, будет списан катер "Токмак" (A733) и еще один катер, без указания названия последнего.

"Две другие единицы списываются также за технического состояния, рейдовый водолазный катер "Токмак" после проведенного в 2016 году ремонта все равно оставался небоеспособном", – уточнили инсайдеры.

Источники в министерстве добавили, что "торжественная церемония спуска флагов на этих кораблях должна состояться в ближайшее время". До этого момента корвет "Винница" будет оставаться в боевом составе украинского флота.

Как сообщается в материале, списание корвета "Винница" планировалось еще до конца 2013 года, а причиной такого решения стал "возраст корабля и его техническая неисправность". В частности, на построенном в 1976 году корвете "не работает большинство систем и вооружения, ремонта требует как главная энергетическая установка, так и большинство агрегатов, корпус корабля также в критическом состоянии".

При этом, после оккупации Крыма, корвет его решили не списывать, а вместо этого "заговорили о его ремонте". Спустя несколько лет, в 2017-ом корабль подняли в док судоремонтного завода "Украина", где почти год "определяли техническую возможность для его ремонта", но в итоге так и не приступили к его реализации.

"После почти 11 месяцев пребывания в сухом доке судоверфи "Украина" корвет "Винница" (проекта 1124П) Военно-морских Сил ВС Украины выведен из дока, но ремонт на нем так и не был проведен. С тех пор корабль был переведен в категорию учебных и находился в отстое в ожидании решения о списании", – заключили специалисты портала.

Напомним, в середине января этого года Украина получила от США военные джипы и катера для помощи ВСУ – целых 84 лодки. Как стало известно ранее, ВМС Украины в ближайшее время получат еще 3 американских катера "Island" для укрепления береговой охраны. Также в Минобороны США заказали изготовление для Украины первых двух катеров "Mark Mk VI".