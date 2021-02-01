Останній український корвет і два військові катери спишуть і поріжуть на метал (фото)

Причиною такого рішення став солідний вік корабля і його повна технічна непридатність.

Військово-морські сили України спишуть, як непридатний, бойовий корвет "Вінниця" (бортовий номер "A206"), а також два рейдових катери, повідомляє видання "Український мілітарний портал", посилаючись на власні джерела в Міноборони.

Крім того, як зазначено у матеріалі, буде списаний катер "Токмак" (A733) і ще один катер, без зазначення назви останнього.

"Дві інші одиниці списуються також через технічний стан, рейдовий водолазний катер "Токмак" після проведеного у 2016 році ремонту все одно залишався небоєздатним", — уточнили інсайдери.

Джерела в міністерстві додали, що "урочиста церемонія спуску прапорів на цих кораблях повинна відбутися найближчим часом". До цього моменту корвет "Вінниця" залишатиметься в бойовому складі українського флоту.

Як повідомляється у матеріалі, списання корвета "Вінниця" планувалося ще до кінця 2013 року, а причиною такого рішення став "вік корабля та його технічна несправність". Зокрема, на побудованому у 1976 році корветі "не працює більшість систем і озброєння, ремонту потребує як головна енергетична установка, так і більшість агрегатів, корпус корабля також в критичному стані".

При цьому, після окупації Криму, корвет вирішили не списувати, а замість цього "заговорили про його ремонт". Через кілька років, у 2017-му корабель підняли в док судноремонтного заводу "Україна", де майже рік "визначали технічну можливість для його ремонту", але так і не приступили до його реалізації.

"Після майже 11 місяців перебування в сухому доці судноверфі "Україна" корвет "Вінниця" (проекту 1124П) Військово-морських Сил ЗС України виведений з доку, але ремонт на ньому так і не було проведено. З тих пір корабель був переведений в категорію навчальних і перебував у відстої в очікуванні рішення про списання", — зазначили фахівці порталу.

Нагадаємо, в середині січня цього року Україна отримала від США військові джипи і катери для допомоги ЗСУ — цілих 84 човни. Як стало відомо раніше, ВМС України найближчим часом отримають ще 3 американських катери "Island" для зміцнення берегової охорони. Також в Міноборони США замовили виготовлення для України перших двох катерів "Mark Mk VI ".