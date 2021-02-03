В ОПЗЖ назвали власть "зелеными фашистами" и анонсировали процедуру импичмента (видео)

Из-за санкций против телеканалов "правой руки" Медведчука, партия соберется на внеочередной съезд.

Нардеп Вадим Рабинович в окружении своих единомышленников выступил с трибуны Верховной Рады. В ходе выступления он заявил, что фракция ОПЗЖ начнет процесс процедуры импичмента против Зеленского из-за введения санкций против 112, ZIK и NewsOne. Об этом сообщает УНИАН.

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателем и над страной. Сегодня фашизм в Украине получил свой цвет — зеленый. Но как наши деды и родители в свое время остановили и победили фашизм, мы — их потомки сделаем то же самое", — заявил нардеп.

По его словам, впервые за всю историю Украины была совершена блокировка трех телеканалов. Власть дала команду "убивать независимых журналистов", для этого даже создали специальную группу так называемых патриотов. Зеленский пытается "закрыть рот" тем, кто несет правду.

Также Вадим Рабинович заявил, что их партия соберется на внеочередной съезд, на котором решит, что делать дальше.

Свое выступление нардеп закончил словами известной советской песни о Второй мировой войне: "Вставай страна огромная".

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Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что это было тяжелое решение.