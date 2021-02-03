В ОПЗЖ назвали владу "зеленими фашистами" та анонсували процедуру імпічменту (відео)

Через санкції проти телеканалів "правої руки" Медведчука, партія збереться на позачерговий з'їзд.

Нардеп Вадим Рабінович в оточенні своїх однодумців виступив із трибуни Верховної Ради. Під час виступу він заявив, що фракція ОПЗЖ почне процес процедури імпічменту проти Зеленського через введення санкцій проти 112, ZIK і NewsOne. Про це повідомляє УНІАН.

"Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, який познущався над виборцем і над країною. Сьогодні фашизм в Україні отримав свій колір — зелений. Але як наші діди й батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми — їх нащадки — зробимо те ж саме", — заявив нардеп.

За його словами, уперше за всю історію України було здійснене блокування трьох телеканалів. Влада дала команду "вбивати незалежних журналістів", для цього навіть створили спеціальну групу так званих патріотів. Зеленський намагається "закрити рот" тим, хто несе правду.

Також Вадим Рабінович заявив, що їхня партія збереться на позачерговий зʼїзд, на якому вирішить, що робити далі.

Свій виступ нардеп закінчив словами відомої радянської пісні про Другу світову війну: "Вставай страна огромная".

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Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна стало розслідування Служби безпеки.

Президент України Володимир Зеленський говорить, що це було важке рішення.