Нардепов Анну Скороход и Юлию Тимошенко перепутали из-за косы

Пользователи Facebook приняли Скороход за Тимошенко из-за фотографии со спины.

Народных депутатов Анну Скороход и Юлию Тимошенко перепутали из-за косы, с которой Скороход пришла в Верховную Раду.

Ранее кадр из парламента обнародовал фотограф Ян Доброносов. На снимке в красном пиджаке, на ее голове прическа, которую называют "рыбьей косой".

В комментариях под фото пользователи соцсети сообщили, что на фотографии не Тимошенко, а Скороход.

Скороход также опубликовала фотографию на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Она пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической. Кроме того, впервые за долгое время Тимошенко была без очков.

Напомним, 27 ноября 2020 года Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет.

А в декабре Фокус сообщал, что политик снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын.