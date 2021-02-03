Нардепів Анну Скороход і Юлію Тимошенко переплутали через косу

Користувачі Facebook прийняли Скороход за Тимошенко через фотографії зі спини.

Народних депутатів Анну Скороход і Юлію Тимошенко переплутали через косу, з якою Скороход прийшла у Верховну Раду.

Раніше кадр з парламенту оприлюднив фотограф Ян Доброносов. На знімку в червоному піджаку, на її голові зачіска, яку називають "рибʼячою косою".

У коментарях під фото користувачі соцмережі повідомили, що на фотографії не Тимошенко, а Скороход.

Скороход також опублікувала фотографію на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ми повідомляли, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову змінила імідж. Вона прийшла на засідання Погоджувальної ради Верховної Ради з новою зачіскою. Крім того, вперше за довгий час Тимошенко була без окулярів.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року Юлії Тимошенко виповнилося 60 років.

А в грудні Фокус повідомляв, що політик знову стала бабусею — її дочка Євгенія народила сина. У Євгенії Тимошенко вже є 4-річна дочка і 1-річний син.