Дмитрий Ярош мобилизирует Добровольческую армию, в ответ на митинги ОПЗЖ

Резервистам и добровольцам "в запасе" было дано распоряжение прийти в состояние повышенной боеготовности.

Бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош предупредил активистов Украинской добровольческой армии (УДА) о том, что им следует подготовиться к противостоянию, в случае провокаций со стороны активистов "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"В связи с возможным обострением ситуации, всем резервным частям и подразделениям УДА, дано распоряжение привести в состояние повышенной готовности весь личный состав", – написал Ярош в среду днем, 3 февраля у себя в Facebook. При этом, членам добровольческой организации, которые в настоящее время находятся в зоне ООС на Донбассе, Ярош приказал "продолжать выполнение поставленных задач".

"В случае попыток антигосударственных формирований (ОПЗЖ и им подобных) дестабилизировать ситуацию в государстве, Украинская добровольческая армия готова всеми имеющимися силами и средствами, помочь государственным силовым структурам в подавлении антиукраинского мятежа. Вместе победим! Слава Украине!", – добавил Ярош.

Публикация за пару часов набрала почти 5 тысяч реакций, и 600 перепостов.

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В этот же день на блок-посту в Песочине, на выезде из Харькова, активисты "Национального корпуса" остановили автобус, который якобы следовал в Киев для участия в протестах против закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. По словам праворадикалов, заблокированный ними автобус вез в Киев активистов ОПЗЖ.

Напомним, ранее в среду, с десяток молодых людей в куртках "Нацкорпуса" устроили акцию под деловым центром "Лагода", в котором находится редакция канала NewsOne, обклеив центральный вход в здание стикерами с избитым "ватником" из популярного мэма. Свою акцию националисты посвятили решению СНБО о прекращении вещания в Украине телеканалов "112", NewsOne и Zik.