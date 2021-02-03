Дмитро Ярош мобілізує Добровольчу армію у відповідь на мітинги ОПЗЖ

Резервістам і добровольцям "у запасі" було дано розпорядження прийти в стан підвищеної боєготовності.

Колишній голова "Правого сектору" Дмитро Ярош попередив активістів Української добровольчої армії (УДА) про те, що їм варто підготуватися до протистояння у разі провокацій з боку активістів "Опозиційної платформи — За життя".

"У зв'язку з можливим загостренням ситуації, усім резервним частинам і підрозділам УДА, дано розпорядження привести в стан підвищеної готовності весь особовий склад", — написав Ярош у середу вдень, 3 лютого в себе у Facebook. При цьому, членам добровольчої організації, які наразі перебувають у зоні ООС на Донбасі, Ярош наказав "продовжувати виконання поставлених завдань".

"У разі спроб антидержавних формувань (ОПЗЖ і їм подібних) дестабілізувати ситуацію в державі, Українська добровольча армія готова всіма наявними силами і засобами допомогти державним силовим структурам в придушенні антиукраїнського заколоту. Разом переможемо! Слава Україні!", — додав Ярош.

Публікація за кілька годин набрала майже 5 тисяч реакцій і 600 пересилань.

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У цей же день на блок-посту в Пісочині, на виїзді з Харкова, активісти "Національного корпусу" зупинили автобус, який нібито прямував до Києва для участі в протестах проти закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. За словами праворадикалів, заблокований ними автобус віз до Києва активістів ОПЗЖ.

Нагадаємо: раніше в середу, з десяток молодих людей у куртках "Нацкорпусу" влаштували акцію під діловим центром "Лагода", у якому розташована редакція каналу NewsOne, обклеївши центральний вхід до будівлі стікерами з побитим "ватником" з популярного мему. Свою акцію націоналісти присвятили рішенню РНБО про припинення мовлення в Україні телеканалів "112", NewsOne і Zik.