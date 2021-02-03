Запрет телеканалов Медведчука: в Раде одобрили санкции СНБО

В Раде одобрили решение СНБО о запрете СМИ, связанных с партией ОПЗЖ и ее лидером – Виктором Медведчуком.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Комитете одобрили ведение Владимиром Зеленским санкций в отношении телеканалов "112-Украина", NewsOne и Zik.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – написала Безуглая у себя в Facebook, в среду, 3 февраля.

Свой пост нардеп сопроводила тремя "молниями", отметив его как "срочную новость". В публикации Безуглая отметила нескольких своих коллег-нардепов по фракции и по Комитету.

[ + – ] Facebook / Mariana Bezuhla

Напомним, 2 февраля на сайте президента опубликовали указ Зеленского, которым тот внес в санкционный список телеканалы из орбиты лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

В частности, под индивидуальные санкции попали телеканалы "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зик") и "112-Укарина", а также пять региональных вещателей "112"-го канала: "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новый формат", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ". Кроме того, в санкционном списке оказался нардеп фракции ОПЗЖ Тарас Козак, который является формальным владельцем указанных СМИ.

Напомним, ситуацию з запретом вещания телеканалов, связанных с Медведчуком уже прокомментировали официальные лица в ЕС. Как заявил в среду представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, Украина имеет право бороться с российской дезинформацией, но эта борьба "должна иметь свои пределы" и не должна происходить за счет свободы СМИ.