Заборона телеканалів Медведчука: в Раді схвалили санкції РНБО

У Раді схвалили рішення РНБО про заборону ЗМІ, пов'язаних з партією ОПЗЖ та її лідером — Віктором Медведчуком.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що в Комітеті схвалили ведення Володимиром Зеленським санкцій щодо телеканалів "112-Україна", NewsOne і Zik.

"Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — написала Безугла в себе у Facebook, в середу, 3 лютого.

Свій пост нардеп супроводила трьома "блискавками", позначивши його як "термінову новину". У публікації Безугла зазначила кількох своїх колег-нардепів по фракції і по Комітету.

[ + – ] Facebook/Mariana Bezuhla

Нагадаємо, 2 лютого на сайті президента опублікували указ Зеленського, яким той вніс до списку санкцій телеканали лідера проросійської партії ОПЗЖ і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, під індивідуальні санкції потрапили телеканали "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зік") і "112-Україна", а також п'ять регіональних мовників "112"-го каналу: "Аріадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новий формат", "ТВ Вибір" і "Лідер ТВ". Крім того, у списку санкцій опинився нардеп фракції ОПЗЖ Тарас Козак, який є формальним власником вказаних ЗМІ.

Нагадаємо, ситуацію із забороною мовлення телеканалів, пов'язаних з Медведчуком вже прокоментували офіційні особи в ЄС. Як заявив у середу представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Пітер Стано, Україна має право боротися з російською дезінформацією, але ця боротьба "повинна мати свої межі" і не повинна відбуватися за рахунок свободи ЗМІ.