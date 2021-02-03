Закрытие 112, Zik и NewsOne: в ЕС считают, что борьба с дезинформацией должна "иметь пределы"

В сообществе признают, что украинское медиапространство подвергается атакам пророссийской дезинформации. Однако отметили, что борьба с ней "должна иметь пределы".

В Европейском союзе считают, что Украина имеет право бороться с российской дезинформацией, но эта борьба не должна происходить за счет свободы СМИ. Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду, 3 февраля, заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

По его словам, борьба с дезинформацией должна иметь "определенные пределы". Стано добавил, что в Евросоюзе сейчас изучают ситуацию с санкциями СНБО против Тараса Козака и подконтрольных ему телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", — заявил Стано.

Стано добавил, что в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, ЕС придает большое значение независимости и свободе средств массовой информации. Однако он признал, что украинское медиапространство подвергается пророссийским кампаниям дезинформации, с которыми необходимо бороться.

"Это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", – сказал Стано в своем заявлении

.Он также заявил, что ЕС обратится к руководству Украины, чтобы получить "дополнительную информацию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.

При этом, как сообщалось ранее, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".