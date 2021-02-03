В Евросоюзе поддерживают санкции против каналов Медведчука, - посол Украины

По словам представителя Украины в ЕС, в Евросоюзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к санкциям Зеленского, но пока на "неофициальном уровне".

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Об этом сообщает Укринформ.

"Могу сказать, что уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Европейской комиссии и Службе внешней политики к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию. Важно правильно все это позиционировать", — сказал Точицкий на на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Комментируя в целом вопрос санкций, Точицкий сказал, что он "остается чувствительным". По его мнению, "нам следует четко формулировать досье, если мы хотим иметь более эффективную реакцию Европейского Союза".

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.