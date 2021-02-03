В Євросоюзі підтримують санкції проти каналів Медведчука, — посол України

За словами представника України в ЄС, в Євросоюзі "надзвичайно позитивно" поставилися до санкцій Зеленського, але поки на "неофіційному рівні".

Представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що в ЄС "надзвичайно позитивно" поставилися до введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Про це повідомляє Укрінформ.

"Можу сказати, що вже сьогодні, починаючи із самого ранку, і з учорашнього вечора, дуже схвально поставилися в Європейській комісії та Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення Ради національної безпеки проти наших санкцій. Це поки неофіційна реакція, але я думаю, що під час візиту прем'єр-міністра до Брюсселя ми почуємо й офіційну реакцію. Важливо правильно все це позиціонувати", — сказав Точицький на засіданні Комісії з питань координації виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Коментуючи загалом питання санкцій, Точицький сказав, що він "залишається чутливим". За його думкою, "нам слід чітко формулювати досьє, якщо ми хочемо мати більш ефективну реакцію Європейського Союзу".

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про ухвалення санкцій упроти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося блискавично.