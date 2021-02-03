Отец Владимира Зеленского заявил, что и до запрета не смотрел телеканалы ZIK, 112 и NewsOne

Александр Зеленский заявил, что месяца три-четыре назад он еще смотрел каналы Медведчука, но решение сына не осуждает.

Александр Семенович Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал решение СНБО с подписью его сына, которым из вещания были удалены национальные телеканалы "112-Украина", ZIK и NewsOne, а также ряд местных телеканалов.

"Может, я не понимаю демократию… Ну, не нравится мне. Я ж не влияю на это. Я своим делом занимаюсь. Иногда так грубо это все на телеканалах подается, ну, просто нехорошо", – сообщил папа президента Украины изданию "Страна.ua".

Зеленский-старший признался журналистам издания, что раньше смотрел указанные теле каналы: "Было. Сейчас меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына".

После чего отец главы СНБО уточнил, что эти каналы он уже не смотрит порядка три-четырех месяцев, без указания причин: "Меня устраивает "Украина", "Украина 24", "СТБ" очень люблю, "ICTV", много каналов", – пояснил отец Зеленского.

Вслед за этим журналисты задали отцу лидера нации уточняющий вопрос, не оценивает ли он решение сына, как давление на свободу слова. На это Зеленский ответил: "Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так как его поливают, ни в одной стране такого нет".

"Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой помогать… Одна грязь льется", – заключил отец Владимира Зеленского.

Кроме того, отец политика ответил на вопрос о том, "стоит ли запрещать каналы только потому, что кому-то не нравится их риторика".

"Я не знаю, если это не соответствует действительности, я бы запретил. Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты – на три ступеньки поднялась", – отметил собеседник "Страны".

Напомним, во вторник, 2 февраля, указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов из орбиты оппозиционного нардепа Тараса Козака, близкого к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Телеканалы отключили практически сразу же после публикации документа СНБО с подписью его главы.

В настоящее время телеканалы "112-Украина", NewsOne и Zik продолжили трансляцию своих программ у себя на YouTube-каналах. При этом, журналисты телеканала Zik сообщили, что их редакции уже пытались отключить интернет, чтобы "сорвать онлайн-эфир".