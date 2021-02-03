Батько Володимира Зеленського заявив, що і до заборони не дивився телеканали ZIK, 112 і NewsOne

Олександр Зеленський заявив, що місяці три-чотири тому він ще дивився канали Медведчука, але рішення сина не засуджує.

Олександр Семенович Зеленський, батько президента України Володимира Зеленського, прокоментував рішення РНБО з підписом його сина, яким з мовлення були видалені національні телеканали "112-Україна", ZIK і NewsOne, а також ряд місцевих телеканалів.

"Може, я не розумію демократію... Ну, не подобається мені. Я ж не впливаю на це. Я своєю справою займаюся. Іноді так грубо це все на телеканалах подається, ну, просто недобре", — повідомив батько президента України виданню "Страна.ua".

Зеленський-старший зізнався журналістам видання, що раніше дивився зазначені канали: "Було. Зараз менше, перестав. Я зараз дивлюся "Україна 24" і "Україна". Може, я упереджено кажу, я батько, завжди переживаю за сина".

Після чого батько голови РНБО уточнив, що ці канали він вже не дивиться порядку три-чотири місяці, без вказівки причин: "Мене влаштовує "Україна", "Україна 24", "СТБ" дуже люблю, "ICTV", багато каналів", — пояснив батько Зеленського.

Після цього журналісти поставили батькові лідера нації уточнювальне запитання, чи не оцінює він рішення сина, як тиск на свободу слова. На це Зеленський відповів: "Я не знаю, який тиск, але є ж межа. Так як його поливають, в жодній країні такого немає".

"Мені прикро, що в нашій країні замість того, щоб один одного підтримувати, щоб витягувати цю країну, щоб зробити її більш багатою, допомагати... Один бруд ллється", — сказав батько Володимира Зеленського.

Крім того, батько політика відповів на питання про те, "чи варто забороняти канали тільки тому, що комусь не подобається їхня риторика".

"Я не знаю, якщо це не відповідає дійсності, я б заборонив. Ось кажуть, корупція збільшилася в шість разів. А дивишся міжнародні результати — на три сходинки піднялася", — зазначив співрозмовник "Країни".

Нагадаємо, у вівторок, 2 лютого, указом президента Володимира Зеленського було заблоковано мовлення трьох телеканалів з орбіти опозиційного нардепа Тараса Козака, близького до голови ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Телеканали відключили майже відразу після публікації документа РНБО з підписом його голови.

Наразі телеканали "112-Україна", NewsOne і Zik продовжили трансляцію своїх програм у себе на YouTube-каналах. При цьому, журналісти телеканалу Zik повідомили, що їх редакції вже намагалися відключити інтернет, щоб "зірвати онлайн-ефір".