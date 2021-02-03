Отключенные телеканалы 112, NewsOne и Zik пытались оставить без интернета

Айтишники телеканалов рассказали, что отключали интернет, вероятнее всего, через провайдеров.

Журналист телеканала Zik Екатерина Лесык рассказала изданию "Страна" о том, что в их редакции пропадал интернет.

"В какой-то момент отключили интернет на NewsOne, а потом у нас на ZIK. Это произошло практически одновременно в двух офисах", — рассказала журналист.

Их "айтишники" предполагают, что доступ к интернету им пытались отключить через провайдеров, которые предоставляют соответствующие услуги. По словам журналистки Лесык, на текущий момент проблема уже решена.

На текущий момент в YouTube продолжается совместный онлайн-эфир телеканалов "112", NewsOne и Zik.

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Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.