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Україна Санкції Зеленського проти соратника Медведчука й каналів 112, ZIK та NewsOne

Відключені телеканали 112, NewsOne і Zik намагалися залишити без інтернету

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112, NewsOne, Zik, санкції, телеканал

Айтішники телеканалів розповіли, що відключали інтернет, найімовірніше, через провайдерів.

Журналіст телеканалу Zik Катерина Лесик розповіла виданню "Країна" про те, що в їх редакції пропадав інтернет.

"У якийсь момент відключили інтернет на NewsOne, а потім у нас на ZIK. Це відбулося практично одночасно у двох офісах", — розповіла журналістка.

Їх "айтішники" припускають, що доступ до інтернету їм намагалися відключити через провайдерів, які надають відповідні послуги. За словами журналістки Лесик, наразі проблема вже вирішена.

Зараз в YouTube триває спільний онлайн-ефір телеканалів "112", NewsOne і Zik.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося у повній секретності і приймалося блискавично.