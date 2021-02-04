Под Киевом родственника Навального выбрали старостой села

В Украине проживают родственники российского оппозиционера

Старостой села Новое Залесье Бородянского района Киевской области является родственник российского оппозиционера Алексея Навального Павел Навальный.

Об этом идет речь в сюжете телекомпании BBC.

"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", – утверждает Павел Навальный.

Журналисты выяснили, что в Новом Залесье 11 человек носят фамилию Навальный. Так, двоюродный брат оппозиционера Александр Навальный, проживающий в селе, работает дальнобойщиком.

"У нас все говорят о Навальном, часто вспоминают земляка. Такая ситуация, война с Россией, поэтому все поддерживают Алексея", – говорит Павел Навальный.

[ + – ] В Киевской области живут родственники Алексея Навального

Ранее сообщалось, что группа сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, внесла в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России за лишение свободы оппозиционера Алексея Навального.

В британском парламенте призвали ввести санкции против футбольных клубов "Челси" и "Эвертон" из-за их связи с российскими миллиардерами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, которые фигурировали в санкционном списке российского оппозиционера Алексея Навального.

А в России главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит в поддержку акций протеста.