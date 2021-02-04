Під Києвом родича Навального обрали старостою села

В Україні проживають родичі російського опозиціонера.

Старостою села Нове Залісся Бородянського району Київської області є родич російського опозиціонера Олексія Навального Павло Навальний.

Про це йдеться в сюжеті телекомпанії BBC.

"Я далекий родич Олексія Навального, наші діди були братами", — стверджує Павло Навальний.

Журналісти з'ясували, що в Новому Заліссі 11 чоловік носять прізвище Навальний. Так, двоюрідний брат опозиціонера Олександр Навальний, який проживає в селі, працює далекобійником.

"У нас всі говорять про Навального, часто згадують земляка. Така ситуація, війна з Росією, тому всі підтримують Олексія", — говорить Павло Навальний.

[ + – ] У Київській області живуть родичі Олексія Навального

Раніше повідомлялося, що група сенаторів, що представляють як республіканську, так і демократичну партію, внесла до Конгресу США законопроект про персональні санкції проти Росії за позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального.

У британському парламенті закликали ввести санкції проти футбольних клубів "Челсі" й "Евертон" через їх зв'язки з російськими мільярдерами Романом Абрамовичем та Алішером Усмановим, які фігурували в списку санкцій російського опозиціонера Олексія Навального.

А в Росії головного редактора видання "Медіазона" Сергія Смирнова заарештували на 25 діб за ретвіт на підтримку акцій протесту.