Главреда "Медиазоны" арестовали в России после задержания накануне митингов за Навального

Формальным поводом стало то, что журналист ретвитнул шутку о том, что он похож на лидера группы "Тараканы". На картинке была дата и время акции в поддержку Навального.

В России главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит в поддержку акций протеста. Об этом сообщили в издании.

Причиной ареста стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным.

Пост, который репостнул на своей странице Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, сказано в полицейском протоколе, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

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В квартиру матери, где прописан Смирнов, пришли с обыском 27 января. Был изъят жесткий диск и несколько книг.

30 января Смирнова задержали во время прогулки с пятилетним сыном. Позже его отпустили с обязательством о явке в суд. На заседание он пришел в футболке с логотипом группы "Тараканы".

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.