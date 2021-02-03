Главреда "Медиазоны" арестовали в России после задержания накануне митингов за Навального
Формальным поводом стало то, что журналист ретвитнул шутку о том, что он похож на лидера группы "Тараканы". На картинке была дата и время акции в поддержку Навального.
В России главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит в поддержку акций протеста. Об этом сообщили в издании.
Причиной ареста стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным.
Пост, который репостнул на своей странице Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, сказано в полицейском протоколе, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".
В квартиру матери, где прописан Смирнов, пришли с обыском 27 января. Был изъят жесткий диск и несколько книг.
30 января Смирнова задержали во время прогулки с пятилетним сыном. Позже его отпустили с обязательством о явке в суд. На заседание он пришел в футболке с логотипом группы "Тараканы".
23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.
31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.