В Мариуполе найден схрон с оружием: более тысячи гранат, пистолеты и патроны (фото)

Тайник нашли в одном из заброшенных зданий в Приморском районе города.

В Мариуполе найден схрон с десятками пистолетов, более 1,6 тысячи гранат и свыше сотни ящиков с патронами.

Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что во время проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием и боеприпасами.

В схроне находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, ранее СБУ обнаружила в Запорожской области около стратегического предприятия тайник, где хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм.

СБУ также выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук, который расположен в Печерском районе столицы, тайник со взрывчаткой, большим количеством разнообразного пехотного оружия, и даже артиллерийскими снарядами.