У Маріуполі знайдений схрон зі зброєю: більше тисячі гранат, пістолети і патрони (фото)

Тайник знайшли в одному з покинутих будинків в Приморському районі міста.

У Маріуполі знайдений схрон із десятками пістолетів, понад 1,6 тисячі гранат і понад сотні ящиків із патронами.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що під час перевірки оперативної інформації в одному з покинутих будинків у Приморському районі Маріуполя правоохоронці знайшли схованку зі зброєю та боєприпасами.

У схроні знаходилося понад 1 600 гранат РГД-5 і Ф-1, 2 000 освітлювальних ракет, 1 060 запалів УЗРГМ, 2 великокаліберні стовбури, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 та 14,5.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального злочину. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, раніше СБУ виявила в Запорізькій області поблизу стратегічного підприємства схованку, де зберігалося 56 одиниць артилерійських мін калібру 120 мм.

СБУ також виявила в будинку президії Національної академії аграрних наук, який розташований в Печерському районі столиці, сховок із вибухівкою, великою кількістю різноманітної піхотної зброї, і навіть артилерійськими снарядами.