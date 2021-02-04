"Это были орудия гибридной войны": Данилов ответил Международной федерации журналистов

Секретарь СНБО заявил, что международная критика в ответ на запрет телеканалов из орбиты Медведчука была "ожидаемой".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал очередное заявление о введенных Владимиром Зеленским санкциях против телеканалов народного депутата Тараса Козака.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить Государство и Независимость", – такими словами Данилов начал свой развернутый статус в Facebook в четверг, 4 февраля.

Вслед за этим, секретарь СНБО пояснил, что обеспокоенность состоянием свободы слова в Украине, которую выражают Международная и Европейская федерации журналистов вполне "ожидаемая".

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым – война", – отметил Данилов.

Чиновник добавил: "В то же время считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме".

После чего, Данилов назвал закрытые телеканалы "одним из орудий гибридной войны России в борьбе против Украины", а закрыли только каналы "финансирование которых фактически осуществляла страна-агрессор через аффилированных с ней политиков".

[ + – ] Facebook / Олексій Данілов

"IFJ и EFJ стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так озаботились, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности", – пояснил секретарь Совбеза. Свою публикацию Данилов завершил теми же словами, которыми ее начал.

Напомним, во вторник, 2 февраля глава СНБО Владимир Зеленский ввел в действие санкции против народного депутата из "ОПЗЖ" Тараса Козака, которые включают в себя запрет на вещание телеканалов вышеуказанного политика: "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме указанных трех национальных телеканалов, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".