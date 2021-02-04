"Це були знаряддя гібридної війни": Данилов відповів Міжнародній федерації журналістів

Секретар РНБО відреагував на міжнародну критику заборони мовлення каналів з орбіти Віктора Медведчука.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов зробив чергову заяву про введені Володимиром Зеленським санкції проти телеканалів народного депутата Тараса Козака.

"На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність", — такими словами Данилов почав свій розгорнутий пост у Facebook у четвер, 4 лютого.

Слідом за цим, секретар РНБО пояснив, що стурбованість станом свободи слова в Україні, яку висловлюють Міжнародна та Європейська федерації журналістів, цілком "очікувана".

"Як сказано в заяві International і European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися тільки за дуже виняткових обставин". У зв'язку з цим хочемо проінформувати IFJ і EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким — війна", — зазначив Данилов.

Чиновник додав: "У той же час вважаємо за необхідне закликати шановні журналістські інститути не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися в суті, а не у формі".

Після чого Данилов назвав закриті телеканали "одним зі знарядь гібридної війни Росії в боротьбі проти України", а закрили лише канали "фінансування яких фактично здійснювала країна-агресор через афілійованих з нею політиків".

[ + – ] Facebook/Олексій Данилов

"IFJ і EFJ варто зробити елементарний аналіз контенту телевізійних каналів, долею яких вони так перейнялися, щоб визначити, наскільки він відповідає найвищим світовим журналістським стандартам об'єктивності та неупередженості", — пояснив секретар Радбезу. Свою публікацію Данилов завершив тими ж словами, якими її почав.

Нагадаємо: у вівторок, 2 лютого голова РНБО Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти народного депутата з "ОПЗЖ" Тараса Козака, які включають у себе заборону на мовлення телеканалів вищевказаного політика: "112 Україна", NewsOne і ZIK терміном на п'ять років.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім зазначених трьох національних телеканалів, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".