Сайты закрытых решением СНБО телеканалов переехали на новые адреса

На телеканалах заявили, что из-за вмешательства госорганов, они потеряли возможность администрировать свои старые домены.

Закрытые решением СНБО телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" изменили домены своих сайтов.

"Сайт телеканала NEWSONE переехал на резервный адрес newsoneua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена", – сообщается на сайте телеканала Newsone.

По информации издания, старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован".

"По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта NEWSONE незаконно отняли домен newsone.ua", – говорится в сообщении.

Аналогичная информация появилась на сайте информационного агентства 112.ua.

"Сайт информационного агентства 112.ua переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) с 112.ua на 112ua.tv", – говорится в сообщении.

Ранее на новый домен переехал и сайт ZIK.

"Сайт телеканала ZIK переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) с zik.ua. на zikua.tv", – говорится в сообщении.

Позже телеканал заявил, что после заявления о блокировке доступа к домену, его вернули.

"Однако на какой срок пока неизвестно и разделегирование может повториться в любой момент. Пока что для пользователей, у которых записи остались в кеше DNS сработает редирект с zik.ua. на zikua.tv", – пояснили на телеканале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Народный депутат от ОПЗЖ, собственник телевизионного холдинга Zik, Newsone и 112 Украина Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".